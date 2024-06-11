بمكونات اقتصادية حضري الفطائر السائلة بالخضراوات لذيذة وشهية وخفيفة على وجبة العشاء

من أشهي وألذ أنواع الفطائر الخفيفة التي يمكن تقديمها على وجبة العشاء الفطائر السائلة بالخضروات، وهي من الوجبات الخفيفة اللذيذة وطعمها خيال ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وهي من الفطائر التي يعشقها الأطفال من حلاوة طعمها، وهي سريعة التحضير ولا تحتاج إلى عجن ولا تخمير، كما تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة لأنها تحتوي على الخضراوات الطازجة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الفطائر السائلة في المنزل.

مكونات عمل الفطائر السائلة بالخضراوات

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضير وجبة عشاء خفيفة بالمنزل وهي كما يلي: –

٢ كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة بيض.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

ملعقتين من الزيت.

الحشوة

بصلة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

جبنة موزاريلا.

زيت للتسوية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الفطائر السائلة بالخضروات بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع مكونات العجين، ثم نخفقهم جيدًا حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نحضر وعاء ونضع به العجين السائل ونضيف إليه البصل، والفلفل الأخضر، والبقدونس، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نغطي الوعاء ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يرتاح قليلاً قبل التسوية.

طريقة تسوية الفطائر السائلة

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بغرف كمية مناسبة من الخليط ونصبها مباشرةً داخل الطاسة، ثم نقوم بتوزيعها جيدًا حتى تصبح مثل القرص، بعد أن تتحمر الفطيرة من الأسفل نقلبها على الوجه الأخر حتى تتحمر، بعد ذلك نخرجها من الطاسة ونضع عليها الجبنة الموزاريلا وهي ساخنة، ونستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها، ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.