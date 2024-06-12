سلطنة عمان توضح رابط التسجيل في منفعة والشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين في سلطنة عمان بمعرفة رابط التسجيل في منفعة داخل الاسرة حيث ان الحكومه خضع أعلنت عن تقديم المساعدة لعدد كبير من الافراد لتلبية احتياجاتهم ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة في الاونه الاخيرة، لذلك فان الجميع يرغب في معرفة تفاصيل التسجيل في منفعة الأسرة والحصول على الدعم الذي تقدمه للفهد التي تحتاج الى ذلك، حيث انها تهدف الى الاقل دخلا والاكثر فخرا في سلطنة عمان لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن طريقة التسجيل في منفعة دخل على الأسرة بسلطنة عمان وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل.

رابط التسجيل في منفعة داخل الأسرة

اضغط على رابط الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية سلطنة عمان 2024.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وتوجه الى الصفحه الرئيسيه واضغط على قسم المنح والمساعدات.

ثم اضغط على خدمة منافع الحياة الاجتماعية واضغط على دعم الأسرة وادخل المعلومات المطلوبة واملأ استماره التسجيل.

وبعد ان تتاكد من صحه البيانات ارفع الاوراق والوثائق المطلوبة ثم يضغط على تقديم الطلب وانتظر حتى يتم مراجعته ودراسته جيدا.

وسوف يتم التواصل من خلال ارسال رساله نصيه الى الافراد بالموافقه او بالرفض.

شروط القبول في منفعة دخل الأسرة

الحكومة العراقية أعلنت عن بعد الشروط التي يجب ان تتوفر في الأشخاص الذين لديهم رغبة في الحصول على منفعة دخل الأسرة ومنها ما يلي: