“من غير فيزا” إجراء جديد من البنوك المصرية لسحب المرتب من الـATM بطريقة جديدة بدلاً من الفيزا!

بعض العملاء يواجهون مشكلة من خلال سحب البطاقة المصرفية أثناء سحب المال من الصراف الآلي مما يسبب الإزعاج للمواطنين وجدير بالذكر أن سحب الكارت قد يكون ناتج عن بعض الأسباب التقنية أو سوء استخدام من حامل البطاقة نفسه، ومن هذا المنطلق تم توفير حوالي أكثر من 22 ألف ماكينة تنتشر في الشوارع كما حرصت البنوك على الالتزام بإجراء يمنع حدوث هذه المشكلة ثانية.

استخدام خدمة واي فاي لسحب الأموال

من خلال الإجراءات التطويرية التي توفرها غالبية البنوك حرصت على تسهيل المعاملات البنكية وعليه تمكنت من تقديم خدمة الواي فاي وذلك من أجل سحب المال من ماكينات ATM:

هذه الخدمة تم توفيرها من أجل سحب المال دون أن يكون هناك الحاجة إلى تمرير الفيزا من خلال ATM.

وبالتالي تكون فرصة سحب الفيزا بالماكينة أقل حيث يمكن للعميل تفعيل الخدمة من خلال البحث عن رمز الواي فاي.

ومن ثم يضع الفيزا أمام الرمز فقط دون أن يقوم بإدخالها إلى الماكينة ثم بعد ذلك يدخل الرقم السري للفيزا.

وفي النهاية تظهر أمام العميل قائمة الخدمات البنكية من بينها خدمة سحب الأموال.

أسباب سحب الكارت من ماكينة ATM

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى سحب الفيزا إلى ماكينات الاي تي إم، ومن أبرزها نذكر الآتي: