“كل بيت هيشتري تكييف” تخفيضات جنونية على الأجهزة الكهربائية بمناسبة العيد!

بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة وأيضًا تعرض معظم المناطق إلى موجة شديدة الحرارة فإن ما يشغل بال الكثير من الأفراد في المجتمع هي أسعار الأجهزة الكهربائية وبالأخص أسعار المراوح والتكييفات، وجدير بالذكر أن أسعار هذه الأجهزة خصيصًا ترتفع بشدة في فصل الصيف لذلك أعددنا لكم تقرير يوضح أبرز التفاصيل حول الأسعار.

أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم

تصدرت المراوح والتكييفات قائمة الانخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية بناءً على ما تم الإعلان عنه من خلال شعبة الأجهزة الكهربائية، مما جعل السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا في بعض الأنواع من الأجهزة والبعض الآخر شهد تراجع في الأسعار بالمقارنة مع أسعارها الأشهر الماضية، لذلك وفقًا لتداولات شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالقاهرة أوضحت أن هناك تغيير ملحوظ في الأسعار.

أسعار التكييفات

شهدت أسعار التكييفات المزودة بقوة 1.5 حصان قيمة تتراوح بين 20,650 حتى 28,545 جنيه مصري بعد الانخفاض، بينما التكييفات بقوة 2.25 حصان فقد سجلت أسعار تتراوح بين 29,600 حتى 47,250 جنيهًا، حيث سجل الانخفاض نحو 7 آلاف جنيه، وعليه فإن التكييفات بقوة 3 حصان شهدت انخفاض طفيف وقد تراوحت الأسعار بين 40 ألف وحتى 45 ألف جنيه.

أسعار المراوح

شهدت أسعار المراوح استقرارًا في سوق الأجهزة الكهربائية عند المستوى الأخير من 700ج حتى 2500 جنيه، بينما استقرت أسعار المكاوي من 600 حتى 3000 جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية 2024

تفاوتت أسعار الفريزر فقد شهدت بعض الأنواع سعر 16 ألف في حين سجل البعض الآخر 32 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الثلاجات للماركات الأكثر طلبًا متوسط 55 ألف جنيه، وذلك في ظل توقعات زيادة إضافية على الأسعار قريبًا نتيجة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.