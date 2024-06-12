“أعلى عائد في مصر” أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الارعاء الموافق 12 يونيو 2024 في كافة الفروع

تزايدت معدلات البحث بالتساؤلات من قبل العديد من المواطنين والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة عن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، حيث أن كافة المستثمرين يرغبون في الاطلاع على أسعار شهادات البنك الأهلي، وما هو مقدار العائد الذي تقدمة هذه الشهادات بمختلف أنواعها، لذلك توضح خلال السطور التالية وعبر موقعنا الاخباري البديل المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

الجدير بالذكر أن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي من الشهادات التي لها فرصة ذهبية للاستثمار والادخار، لكونها أنها تقدم فائدة تصل إلى 30% في بعض الفئات، حيث تختلف هذه الشهادات المعروضة طبقًا لنوعها وعدد سنوات إصدارها ومقدار الوديعة، حيث تستهل قيمة هذه الشهادات من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وهذه الشهادات تتعدد أنواعها.

ما هي شهادات البنك الأهل؟

تتنوع شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي ، ومن هذه الشهادة البلاتينية وذلك وفقا لنوعها ومقدار الوديعة، وهذه الشهادات هي:

الشهادة البلاتينية السنوية المتدرجة: وطبقا لهذه الشهادة يحصل صاحبها على عائد سنوي يستهل من 30% في العام الأول، وتراجع العائد في العام الثاني إلى 25%، وينخفض في العام الثالث إلى 20%.

الشهادة البلاتينية الشهرية المتدرجة: وهذا النوع من الشهادات تمنح صاحبها عائد شهري بنسبة 26% في العام الأول، وفي العام الثاني تنخفض إلى 22%، وفي العام الثالث ينزل عائدها إلى 18%.

الشهادة البلاتينية: هذا النوع من الشهادات مدته عام واحد فقط، و يحصل صاحب هذه الشهادة على عائد شهري بمعدل 23.5%، و عائد سنوي بمعدل 27%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة هذا النوع من الشهادات خمس سنوات، بقيمة عائد يصل نحو 14.25 في المئة شهريًا، الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يصل نحو 1000 جنية، بالإضافة إلى أنه يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات كما يوجد إصدار بطاقات ائتمان بأنواعه.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعا في شهر مايو القادم في اليوم الموافق 23/2024 بتثبيت سعر الفائدة.