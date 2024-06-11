مفاجأة: بنوك مصر ترفع أسعار الفائدة مجدداً.. ماذا وراء تحركات بنوك مصر الأخيرة؟

واصل أكبر بنكين في مصر تعزيز أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية لديهم وذلك لترتفع إلى 22% على بعض فئات الادخار المصرفي سواء كانت ودائع قصيرة الأجل أو حسابات التوفير، وعليه فإن سياسة البنكين في رفع الفائدة على بعض المنتجات وطرح غيرها بفائدة مرتفعة يعمل على توفير منتجة متنوعة يمكن الادخار فيها وبالتالي تعمل على جذب المزيد من ودائع العملاء في إطار ارتفاع معدلات التضخم المستمر خلال هذه الفترة.

رفع أسعار الفائدة

عمل البنك العربي الأفريقي على رفع سعر الفائدة على حساب توفير جولد حتى وصلت إلى 30% سنويًا ولكن اشترطت ألا يقل الرصيد عن 500 ألف جنيه لفتح الحساب، بينما رفع بنك QNB الفائدة إلى 24% لجذب شرائح كبار العملاء من أصحاب الأرصدة المرتفعة التي تصل إلى نحو 20 مليون جنيه، وعليه فقد لجأت البنوك لطرح حسابات جارية أو توفير بعد طرح الشهادات بفائدة 27.25% وأيضًا 30%.

طرح شهادات الإدخار بالقطاع المصرفي

طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ثلاثية بالنسبة للعائد المتدرج بفائدة تصل إلى 30% للسنة الأولى، كما طرح شهادات عمرها عامًا واحدًا بفائدة 23.25% يتم صرف عائد شهري بنسبة وأيضًا نسبة 27.25% تصرف في نهاية المدة: