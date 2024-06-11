التقديم من هنا… مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 لطلاب الاعدادية

مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن، وذلك ضمن الدفعة العاشرة وهذه الفرصة مخصصة للذكور فقط، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز القوى الأمنية بدماء جديدة قادرة على تحمل مسؤوليات الأمن والحفاظ على الاستقرار في المجتمع.
تعد معهد معاوني الأمن من المؤسسات التعليمية الهامة التي تساهم في تأهيل وتدريب الشباب على أداء المهام الأمنية بكفاءة ومهنية وتوفر هذه المعاهد برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية التي يحتاجونها في عملهم المستقبلي.
مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024
أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للدفعة العاشرة في معهد معاوني الأمن لعام 2024 تزامنا مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، يتيح هذا الإعلان فرصة جديدة لخريجي المرحلة الإعدادية العامة وما يعادلها للتسجيل في معهد معاوني الأمن المتواجدة في عدد من المحافظات وذلك للذكور فقط.
شروط
للتقديم في معهد معاوني الأمن يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية و أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عاما وألا يزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
- يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.
- يجب ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أية جريمة تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.