التقديم من هنا… مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 لطلاب الاعدادية

مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن، وذلك ضمن الدفعة العاشرة وهذه الفرصة مخصصة للذكور فقط، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز القوى الأمنية بدماء جديدة قادرة على تحمل مسؤوليات الأمن والحفاظ على الاستقرار في المجتمع.

تعد معهد معاوني الأمن من المؤسسات التعليمية الهامة التي تساهم في تأهيل وتدريب الشباب على أداء المهام الأمنية بكفاءة ومهنية وتوفر هذه المعاهد برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية التي يحتاجونها في عملهم المستقبلي.

مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للدفعة العاشرة في معهد معاوني الأمن لعام 2024 تزامنا مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، يتيح هذا الإعلان فرصة جديدة لخريجي المرحلة الإعدادية العامة وما يعادلها للتسجيل في معهد معاوني الأمن المتواجدة في عدد من المحافظات وذلك للذكور فقط.

شروط

للتقديم في معهد معاوني الأمن يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية: