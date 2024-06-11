ادفع الغرامة من البيت.. مديرية المرور العامة توضح طريقة دفع غرامات المرور برقم الالماني 2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
ادفع الغرامة من البيت.. مديرية المرور العامة توضح طريقة دفع غرامات المرور برقم الالماني 2024

العديد من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة بعض الطرق التي تساعدهم على دفع غرامات المرور حيث أنها المرور قد أطلقت منصة التي من خلالها يستطيع جميع الأفراد في كافة المحافظات العراقية معرفه المخالفات المسجله ضدهم، وكذلك توفر لهم فرصة دفع هذه الرسوم، لذلك بدأ البحث يتزايد عن طريق دفعها وما هي الشروط المطلوبة والضوابط لكي يتم الدفع بالطريقه الصحيحه والناجحه وسوف نعرض لكم ذلك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

معرفة غرامات المرور

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين في معرفة علامات المرور بشكل الكتروني عبر منصة اور الالكترونية والتي وضعتها هيئة المرور في العراق التي تخدم عدد كبير من الأفراد وتكون الخطوات كالتالي:

  • يجب الدخول على منصة اور الالكترونية ثم ادخال البيانات المطلوبة.
  •  والضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على الاستعلام عن غرامات المرور وادخال بيانات السيارة بشكل صحيح .
  • ثم الضغط على عرض لتظهر لك كافة المخالفات التي تم تسجيلها عليك
  • رابط تسجيل قنوات المرور برقم الألماني
  • يمكن تزيد غرامات المرور بسهولة من خلال الرقم الألماني باتباع الخطوات التالية:
  • اضغط على الصفحة الرسمية لمنصة أور ثم تسجيل الدخول.
  • وادخل البيانات المطلوبه وسوف تظهر لك قائمة اضغط على العلامات المرورية وادخل البيانات والمعلومات بشكل صحيح.
  •  ثم اضغط على زر الإستعلام لتظهر لك جميع الغرامات المسجلة ويتم اختراع طرق للدفع عن مختلفة.
  • يمكنك أن تختار الطريقة الأنسب منها وتؤكد عملية الدفع واحصل على إيصال يجب ان.
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amal khater

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