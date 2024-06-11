ادفع الغرامة من البيت.. مديرية المرور العامة توضح طريقة دفع غرامات المرور برقم الالماني 2024

العديد من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة بعض الطرق التي تساعدهم على دفع غرامات المرور حيث أنها المرور قد أطلقت منصة التي من خلالها يستطيع جميع الأفراد في كافة المحافظات العراقية معرفه المخالفات المسجله ضدهم، وكذلك توفر لهم فرصة دفع هذه الرسوم، لذلك بدأ البحث يتزايد عن طريق دفعها وما هي الشروط المطلوبة والضوابط لكي يتم الدفع بالطريقه الصحيحه والناجحه وسوف نعرض لكم ذلك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

معرفة غرامات المرور

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين في معرفة علامات المرور بشكل الكتروني عبر منصة اور الالكترونية والتي وضعتها هيئة المرور في العراق التي تخدم عدد كبير من الأفراد وتكون الخطوات كالتالي: