وزارة المالية في العراق توضح حقيقة موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024

وزارة المالية في العراق منذ ايام قد أعلنت عن زيادة صرف رواتب المتقاعدين بعد ان جاء قرار مجلس الوزراء بهذه الزياده التي تقدر بنحو 100 الف دينار لكل فرد اذا تخطت راتب الأشخاص المليون دينار او اقل من ذلك، حيث جاءت هذه الزيادة في اطار حرص الحكومة على مساعدة المواطنين وإعانتهم على الأعباء المعيشية وتحسين ظروفهم ومواجهة التحديات الاقتصادية، كماج أن هذه الزيادة جاءت الى المتقاعدين المدنيين والعسكريين بعد ان قامت الدولة بتعديل الحد الادنى في الرواتب والذي بلغ نحو 500,000 دينار لجميع المتفاعلين وسوف نذكر لكم موعد صرف الرواتب بعد الزيادة خلال الفقرات التالية.

زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024

يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق بعد عن حرارة وزاره الماليه الزيادة الجديدة وتعديل سلم الرواتب، حيث انا هذه الزياده تم تطبيقها من شهر فبراير الماضي ومستمرة حتى هذا الوقت وتصل قيمتها الى 100 الف دينار للافراد الذين لم تتجاوز رواتبهم المليون دينار وجاءت اخبار جديده فان الحد الادنى أصبح 700 الف دينار، وبالتالي فإن الزيادة سوف تصل الى 200 الف دينار.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق

من المتعارف عليه ان رواتب المتقاعدين في العراق يتم صرفها عند بداية كل شهر ميلادي وتحرص الحكومة على صرف الرواتب في المواعيد المحددة، إلا إذا كان هذا اليوم عطلة رسمية بالعراق، فإن الوزارة تحدد موعد اخر لكي يستطيع الأشخاص الصرف عبر المنافذ التي توفرها وزارة المالية صرف رواتب المتقاعدين في الميعاد المحدد له.