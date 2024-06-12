وقتاش موعد الصرف؟.. استعلم الآن عن تاريخ صب معاشات المتقاعدين بالجزائر قبل عيد الاضحى 2024 مع تفاصيل عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يرغب العديد من مواطني الجزائر المحالين على المعاش معرفة تاريخ صب معاشات المتقاعدين بالجزائر قبل عيد الاضحى، لهذا قام الصندوق الوطني للتقاعد بدولة الجزائر الكشف عن هذا الموعد وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم.

تاريخ صب معاشات المتقاعدين بالجزائر قبل عيد الاضحى

قام الصندوق الوطني للتقاعد بالجزائر من قبل الإعلان بأنه يتم صرف المعاش لكل من المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة خلال الفترة من اليوم الخامس عشر حتى اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن قام الصندوق هذا الشهر تغيير تاريخ صب معاشات المتقاعدين بالجزائر قبل عيد الاضحى على أن يتم الصرف بداية من اليوم الحادي عشر من شهر يونيو حتى يوم الرابع عشر من شهر يونيو لعام 2024 وذلك بسبب مناسبة عيد الأضحى المبارك.

كيفية الاستعلام عن زيادة معاش المتقاعدين في الجزائر

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على مواطني دولة الجزائر المتقاعدين اتباعها من أجل الاستعلام عن زيادة المعاش وهذه الخطوات هي كما يلي:

يقوم المواطن في البداية الدخول إلى منصة تثمين.

يتم إدخال اسم الشخص المتقاعد.

يدخل الشخص بعد ذلك رقم المعاش ومن ثم تاريخ الميلاد.

يقوم الشخص النقر على خانة بريد الجزائر.

يقوم الشخص مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

يتم النقر على تأكيد الخدمة.

بعد ذلك تظهر للمواطن قيمة المعاش الذي يحصل عليه بالزيادة الجديدة.

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد الزيادة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة والذي جاء على النحو التالي: