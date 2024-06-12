البنك الوطني الليبي يوضح.. رابط التسجيل في منظومة الأغراض الليبية 2024 بالرقم الوطني

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين عن منظومة الأغراض الليبية، حيث ان الجميع يرغب في طريقه التسجيل في هذه المنظومة وما هي شروط التسجيل بها بعد أن أعلن البنك الوطني الليبي عن استقبال حجز العملات الأجنبية، وذلك لكي يسهل على جميع الأفراد عملية الشراء بالدولار فقد أعلن المصرف ان هذه الخدمه سوف تكون متوفرة الكترونيا عبر الرابط الخاص بالتسجيل لجميع المستخدمين وإدراج البيانات المطلوبة وبذلك فان جميع الجهات المختصة والأفراد يستطيعوا الحصول على العملات الأجنبية تبعا للمعايير التي تم وضعها.

خطوات التسجيل في منظومة الأغراض الليبية

يكون التسجيل في منظومة الأغراض الليبية بشكل شخصي من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

اضغط على الموقع الرسمي لبنك ليبيا المركزي ثم ادخل رقم الهاتف بشكل صحيح ورقم البطاقه الوطنيه

اكتب رقم الجواز بشرط ان يكون صحيح ويكون سعر إضغط على عدم وجود ثم استكمل باقي الخطوات ويضغط على حجز عملات اجنبيه للأفراد.

ثم حدد القيمة التي ترغب بالحصول عليها وبعد ذلك اختر البنك واضغط على تأكيد الحجز

شروط الحصول على العملات الأجنبيه في ليبيا 2024