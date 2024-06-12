اعرف موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة الاردن 2024 وطريقة الاستعلام

حددت وزارة المالية الأردنية مواعيد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة الاردن الخاصة بالموظفين، وقد صرحت الحكومة أن مواعيد الصرف في موعدها وليس هناك أي تغيير، إلا إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية في الأردن، ويرغب عدد كبير من الموظفين في الحصول على الراتب من أجل شراء مستلزمات الحياة الأساسية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة الاردن 2024

من المنتظر أن يتم صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة الاردن الخاص بالعسكريين يوم 20 من شهر يونيو الجاري، وذلك حسب الجدول المعلن من قبل وزارة المالية، بينما رواتب باقي الموظفين العاملين في قطاعات مختلفة يتم صرفها في نهاية كل شهر ميلادي، بالتالي يتم صرف الرواتب في الأسبوع الأخير من كل شهر.

وقد قامت وزارة المالية بالرد على بعض الأنباء المنتشرة، حيث أشارت أن الأخبار المنتشرة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين غير صحيحة، وأن الزيادة الجديدة ستكون في عام 2025.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة الاردن

يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين من خلال اتباع بعض الخطوات:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الأردنية.

الضغط على خيار “تسجيل الدخول مع مع كتابة كلمة المرور.

انقر على أيقونة”الاستعلام عن رواتب الموظفين.

إدراج المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الحقل المخصص.

التأكد من البيانات المدخلة قبل إرسالها.

في نهاية الخطوات قم بالضغط على أيقونة”الاستعلام”.

وبهذه الخطوات ستظهر أمامك كافة التفاصيل التي تخص الراتب.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في الأردن

إليكم شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في الأردن: