“1.100.000 مقدمة من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تعلن عن بشرى سارة للموظفين مع اقتراب عيد الاضحى المبارك

وزارة المالية العراقية، تسعى الحكومة العراقية الى تقديم الدعم الى مواطنيها وتحقيق مستوى معيشة جيد لهم لا تتجاوز فيه مصاريف الانفاق قيمة الدخل الذي يحصلون عليه حتى لا يحمل المواطن على عاتقه أعباء وضغوط كبيرة لعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته، لذا قامت الحكومة مؤخرا بإصدار قرار هام بزيادة رواتب الموظفين لتحسين دخلهم ومساعدتهم على مواجهة الغلاء، ومع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك ازدادت التساؤلات عن موعد صرف الرواتب وعن تفاصيل الزيادة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة وكيفية الاستعلام عن الرواتب.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين ردا على التساؤلات الكثيرة المطروحة عن قرار زيادة رواتب الموظفين والذي صدر مؤخرا بعد اجتماع مجلس الوزراء العراقي أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن نسبة الزيادة غير ثابتة وأنها ستتغير حسب الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخبرة، وبالنسبة لموعد صرف الرواتب هذا الشهر فستكون في موعدها الشهري المعتاد أول يوم من الشهر الميلادي وبالتالي فسيتم صرفها في الأول من يوليو أي بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وبالنسبة لسلم الرواتب فسيصبح بعد الزيادة على النحو التالي : يحصل موظف الدرجة العاشرة بعد الزيادة على راتب يقدر ب 650 الف دينار.

وسيحصل موظف الدرجة التاسعة على راتب 272.5 الف دينار بعد الزيادة الأخيرة.

أما راتب موظف الدرجة الثامنة فسيكون بعد الزيادة 819 الف دينار.

وسيصل راتب موظف الدرجة الأولى بعد الزيادة الى 1.100.000 دينار. الاستعلام عن رواتب الموظفين ولمعرفة كل التفاصيل التي تخص الرواتب بعد الزيادة الأخيرة سواء قيمة الراتب أو موعد صرفه أو غير ذلك يمكنكم الاستعلام عبر اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة المالية بالضغط هنا.

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اختيار خدمة “الاستعلام عن الراتب” من قائمة الخدمات الالكترونية.

ادخال البيانات اللازمة ثم الضغط على “استعلام”.