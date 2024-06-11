خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق بالرقم الالماني منصة أور

طرحت وزارة الداخلية العراقية مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أور الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين. تتيح هذه الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء العراق الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 وهذه الخطوة تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالغرامات، مما يساعد الأفراد على متابعة وإدارة غراماتهم بفعالية في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

توفر منصة أور الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن غرامات المرور في العراق بالرقم الألماني وللاستفادة من هذه الخدمة، يجب على المستخدمين اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تسجيل الدخول إلى منصة أور الإلكترونية عبر الرابط المخصص.

بعد ذلك، يتم اختيار خدمة غرامات المرور من القائمة المتاحة

بمجرد إدخال رقم السيارة الخاص بك، يجب الضغط على زر “بحث”، ليتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالغرامة.

بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الغرامة بكل سهولة وفعالية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

كيفية سداد غرامات المرور العامة في العراق

بالإضافة إلى الاستعلام عن الغرامات، توفر منصة أور الإلكترونية أيضاً خدمة سداد غرامات المرور العامة. للقيام بذلك، يجب على المستخدمين اتباع الخطوات التالية: