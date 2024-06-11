لولو عندك في البيت 24 ساعة.. تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات Nilesate 2024

قناة وناسة، في الفترة الأخيرة أصبحت قناة وناسة من أشهر القنوات المتخصصة للأطفال فقد نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، ولازال هناك الكثير من الأباء والأمهات يبحثون عن تردد القناة ويرغبون في استقبالها على أجهزتهم ليستمتع أبناءهم بمشاهدتها خلال أجازة الصيف ويستغلون أوقات فراغهم في متابعة محتوى ممتع ومفيد، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة وكيفية ضبط التردد.
تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات 2024
قناة وناسة التي تعرض عبر شاشتها العديد من الأناشيد والأغاني الرائعة التي تؤديها شخصية لولو والتي أحبها الأطفال كثيرا وصاروا يحفظونها ويرددونها باستمرار واصبحت منتشرة في أغلب البيوت العربية، وتتميز هذه الأغنيات بأنها تتضمن رسائل أخلاقية وتشجع الأطفال على فعل الخير وتجنب السلوكيات المسيئة، بالإضافة الى بعض الأغاني التي تعلم الأطفال الصغار أسماء الحيوانات والألوان والحروف وغيرها مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال، وسنستعرض لكم في السطور التالية تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6