لولو عندك في البيت 24 ساعة.. تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات Nilesate 2024

قناة وناسة، في الفترة الأخيرة أصبحت قناة وناسة من أشهر القنوات المتخصصة للأطفال فقد نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، ولازال هناك الكثير من الأباء والأمهات يبحثون عن تردد القناة ويرغبون في استقبالها على أجهزتهم ليستمتع أبناءهم بمشاهدتها خلال أجازة الصيف ويستغلون أوقات فراغهم في متابعة محتوى ممتع ومفيد، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة وكيفية ضبط التردد.

تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات 2024 قناة وناسة التي تعرض عبر شاشتها العديد من الأناشيد والأغاني الرائعة التي تؤديها شخصية لولو والتي أحبها الأطفال كثيرا وصاروا يحفظونها ويرددونها باستمرار واصبحت منتشرة في أغلب البيوت العربية، وتتميز هذه الأغنيات بأنها تتضمن رسائل أخلاقية وتشجع الأطفال على فعل الخير وتجنب السلوكيات المسيئة، بالإضافة الى بعض الأغاني التي تعلم الأطفال الصغار أسماء الحيوانات والألوان والحروف وغيرها مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال، وسنستعرض لكم في السطور التالية تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات. تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة وناسة عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 طريقة استقبال قناة وناسة لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر واستقبالها بسهولة والاستمتاع بمشاهدة ما تقدمه من محتوى فريد ومميز، عليكم اتباع الآتي : من جهاز التحكم ادخل الى القائمة ثم اضغط على “الاعدادات”.

من بين خيارات طريقة التثبيت حدد “التثبيت اليدوي”.

اختر نوع القمر الصناعي ثم ادخل التردد وباقي الاعدادات الموضحة في أمكانها المخصصة.

بالأخير اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم تنزيل القنوات.