اليكـم رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع ملازمنا pdf

نتائج الثالث متوسط لم يتوقف البحث عنها ولو للحظة واحدة منذ أن انتهى الطلاب من الامتحانات المقررة لهذه المرحلة، بين خوف وترقب ينتظرون العلامات التي حصلوا عليها، لأن هذه العلامات هي التي ستحدد مستقبلهم التعليمي، وذلك لأن هذه المرحلة من المراحل الانتقالية التي يتحدد عليها المسيرة التعليمية للطلاب، ومن خلال الفقرات القادمة سنقوم بعرض آخر الأخبار التي توصلت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية وطريقة الحصول على النتيجة، فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط من أهم النتائج التي ينتظرها جميع أولياء الأمور، حيث يرغبون في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم، ومعرفة مسيرتهم التعليمية القادمة، ومن أجل طمأنتهم أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ما يلي:

عمليات التصحيح ورصد الدرجات ما زالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منها حتى هذه اللحظة.

العمليات داخل الكنترول تسير بنزاهة شديدة ودقة عالية.

سيتم الاعلان عن النتائج خلال أيام قليلة من الآن، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال رصد الدرجات، واعتماد النتيجة من الجهات المختصة بكل محافظة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط شغلت تفكير الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، وهذا بسبب تأخر الاعلان عن النتائج، ويمكن لكل طالب وطالبة أن يقوموا بالحصول على النتائج فور الاعلان عنها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، واتباع الخطوات التالية: