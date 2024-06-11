وصفة الخميرة والزبادي لتطويل وتنعيم الشعر الخشن المجعد والنتيجة مبهرة

وصفة الخميرة والزبادي من أروع الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر صحي وناعم كالحرير، حيث تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وتزيد من نعومته وتقوي بصيلات الشعر التالفة، وهي من الوصفات الممتازة التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء وخبراء العناية بالشعر لأنها كرياتين طبيعي رائع يجعل الشعر الخشن ناعم وطويل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل وصفة الخميرة والزبادي لتطويل وتنعيم الشعر قبل العيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات وصفة الخميرة والزبادي

تحتوي هذه الوصفة الطبيعية على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كيس خميرة فورية.

كوب من الزبادي.

فنجان صغير من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة الخميرة والزبادي الرائعة في تطويل الشعر وهي كما يأتي: –

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي. نقوم بغسل الشعر ونجففه جيدًا من الماء. بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين، ثم نصففه جيدًا بالمشط الخشبي. نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. نقوم بلف الشعر بكيس من البلاستيك ونتركه مدة ساعتين. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

فوائد خلطة الخميرة والزبادي للشعر

تحتوي هذه الخلطة على فوائد مذهلة تعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتحمي الشعر من التلف، كما تعمل على فرد الشعر الخشن وتقلل من ظهور القشرة وتمنع تساقط الشعر وتجعله ينمو بشكل سليم، وتعمل أيضًا على قتل البكتيريا والفطريات التي تتراكم حول البصيلات مما تزيد من تساقط الشعر.