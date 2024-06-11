ضعي ملعقة من هذا المكون لتسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط

بدون حلة ضغط، تعتبر تسوية اللحوم والكوارع من الأطعمة التي يتم تحضيرها في المنزل بصورة مستمرة، ولكنها تحتاج إلى وقت كبير في تسويتها. لذلك تبحث ربات المنازل عن طرق سهلة وسريعة تساعد في تسوية اللحوم والكوارع بسرعة، خاصة في العزومات والمناسبات. ولأن حلة الضغط تعتبر باهظة الثمن وغير متوفرة في العديد من المنازل، فإن البحث عن بدائل فعّالة يعتبر أمرًا مهمًا.
ملعقة من هذا المكون لتسوية اللحوم والكوارع
تحتاج تسوية اللحوم والكوارع إلى وقت كبير، ولذلك يبحث الكثيرون عن مكون سهل الحصول عليه يمكن إضافته لتسريع عملية التسوية من المواد المتواجدة في المنزل والتي يمكن استخدامها هي السكر إذ يمكن إضافة السكر إلى اللحوم والكوارع لتسويتها بشكل أسرع وتقليل فترة تواجدها على النار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقع اللحوم والكوارع في الماء والملح والخل لمدة نصف ساعة قبل التسوية، ثم غسلها جيداً وتحضيرها للطبخ بوضعها في ماء مغلي حتى تنضج.
تسوية اللحوم والكوارع
هناك العديد من المكونات التي تساعد في تسوية اللحوم والكوارع بسرعة وفعالية. على سبيل المثال،
- يمكنك تحضير مزيج من الطماطم، البصل، الكرفس، ورق الورا، الحبهان، الجزر، الملح، الفلفل، السكر، والقرفة الخشب.
- عند التحضير، قومي بوضع مقلاة على النار حتى تسخن، ثم أضيفي ورق الورا والحبهان والبصل،
- وبعد ذلك اللحوم أو الكوارع. قومي بتقليب المكونات جيداً، ثم أضيفي الكرفس والجزر والقرفة والملح والفلفل الأسود
- مع ضرورة إضافة السكر كمكون أساسي يساعد في سرعة التسوية. أخيراً، أضيفي الماء المغلي واتركي المكونات تغلي مع بعضها حتى تنضج اللحوم تماماً.
- بالنسبة لتسوية الكوارع في المنزل، يمكنك نقعها جيداً في الماء والملح قبل الطهي.
- يمكن أيضاً إضافة بيكنج بودر مع الماء المغلي لتسريع عملية النضج. ب