“حقيقة أم إشاعة”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024

أعلنت وزارة المالية منذ أيام أنها قامت بزيادة صرف رواتب المتقاعدين العراق بعد قرار مجلس الوزراء، حيث تقدر هذه الزيادة بحوالي 100,000 دينار لكل شخص، سواء الأشخاص التي قد تخطت رواتبهم المليون دينار أو أقل من ذلك، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة في تحسين ظروف الحياة المعيشية للمواطن ومن أجل أن يشعر المواطن بأنه يعيش حياة كريمة مثل باقي المواطنين، سواء كانوا متقاعدين مدنيين أو عسكريين، بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة قامت بتعديل الحد الأدنى للرواتب والذي يقدر بحوالي 500 ألف دينار، وجميع الأشخاص المتقاعدين التي وصلت رواتبهم إلى هذه الفئة يمكنهم الحصول على زيادة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024

صرف رواتب المتقاعدين العراق قامت وزارة المالية بتعديل سلم الرواتب، وكما نعلم أن الزيادة الجديدة تم تطبيقها في شهر فبراير الماضي، وتستمر إلى الآن، وتصل الزيادة إلى 100,000 دينار للأشخاص التي لم تتجاوز رواتبهم المليون دينار، وفي الأخبار الجديدة فإن أصبح الحد الأدنى 700 ألف دينار بالتالي وصلت الزيادة إلى 200 ألف دينار.

بخصوص موعد صرف رواتب المتقاعدين فإنها تتم في بداية كل شهر كما هو متعارف عليه، ولكن إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية تقوم الوزارة بتحديد موعد آخر من أجل صرف الراتب.

طريقة الاستعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024

خلال الفترة نجد عدد كبير من المواطنين يرغبون في معرفة طريقة الاستعلام عن الرواتب، خاصة بعد إجراء تعديلات جديدة على سلم الرواتب: