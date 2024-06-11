مفيش زهق تاني اتفرج علي مسلسلك المفضل.. نزل الان تردد قناة الفجر 2024 واستمتع بمتابعة مسلسل قيامة عثمان

تهتم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسلات التركية المدبلجة، بالإضافة إلى تقديم برامج متنوعة لجذب المشاهدين خاصة المسلسل التركي الشهير “قيامة عثمان” باللغة العربية لهذا السبب يتزايد الإقبال على القناة لمتابعتها، واكتسبت شعبية كبيرة تدفع الناس للبحث عن تردد القناة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

قناة الفجر الجزائرية

يعد حصول صحيفة “الفجر الجزائرية” على حقوق بث مسلسل “قيامة عثمان” نقطة تحول بارزة في تاريخها، إذ يعد هذا المسلسل من أشهر الأعمال التركية على مستوى العالم ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة ويأخذنا مسلسل “قيامة عثمان” في رحلة عبر الزمن إلى القرن الثالث عشر، ليروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل ويجسد دور عثمان الممثل التركي الشهير بوراك أوزجفيت، الذي نجح بأدائه المتميز في جذب انتباه المشاهدين وإثارة مشاعرهم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تعرض قناة الفجر مجموعة حصرية من الأعمال الفنية، حيث تهتم إدارة القناة بتقديم مسلسلات ذات محتوى متنوع بين الكوميديا والدراما وغيرها كما يغلب الطابع التركي على القناة بنسبة كبيرة، وفيما يلي ترددات قناة الفجر الجزائرية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة : 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة : 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

أهم المسلسلات على قناة الفجر الجزائرية

قيامة عثمان.

وادي الذئاب.

باب الحارة.

عطر الشام.

قبضة الأحرار.

نهضة السلاجقة.

جريمة شغف.

دومينو.

ومن أهم البرامج