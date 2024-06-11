“شفرات رهيبة ومجانية 100%“.. شفرات لعبة جاتا GTA San Andreas جربها وعيش اللحظة مع اصحابك

شفرات لعبة جاتا، لعبة جاتا التي مرت سنوات طويلة على انطلاقها لأول مرة وعلى الرغم من ذلك نجحت في الحفاظ على مكانتها وشعبيتها طوال تلك السنوات، ولازالت تجذب الملايين حول العالم بفضل إصداراتها المتميزة وتطويرها المستمر لتواكب أحدث الأجهزة وأعلى التقنيات، لتصير بذلك واحدة من أشهر ألعاب المغامرات وأكثرها تحميلا، ويستخدم لاعبو جاتا أثناء اللعب بعض الشفرات التي تساعدهم على اتمام المهمات المطلوبة منهم بنجاح، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تحميل جاتا وأهم شفرات اللعبة.

شفرات لعبة جاتا تمكن شفرات لعبة جاتا اللاعب من تجاوز الصعوبات التي قد تواجهه أثناء مهمته للتقدم أكثر والتخلص من أي عقبات تعيقه أو تتسبب في هلاكه وانتهاء رحلته وبالتالي يستطيع خوض التحدي بسهولة اكبر، فيمكن للاعب من خلال استخدامه للشفرات أن يحصل على أسلحة وذخيرة إضافية ويمكنه إكمال صحته عند التعرض للإصابة، كما يمكنه الجري بسرعة كبيرة للهروب من أعدائه أو من الشرطة وهكذا، وسنستعرض لكم في السطور التالية مجموعة من شفرات لعبة جاتا : شفرة AMMO_ALL: توفر الذخيرة لكافة الأسلحة.

شفرة BOOGIE: تجعل اللاعب يرقص.

شفرة RUN_FAST: لتمكين اللاعب من الجري بأقصى سرعة.

شفرة FULLCLIP: لزيادة الذخيرة.

شفرة CAR_DESTROY: لتدمير السيارة.

شفرة GIVE_RANDOM_CAR: تمنح اللاعب سيارة عشوائية.

شفرة HEALTH: تمنح اللاعب صحة كاملة.

شفرة FULLCLIP: لزيادة الذخيرة.

شفرة POLICE_INCREASE: مخصصة لزيادة مستوى اللاعب.

شفرة POLICE_DECREASE: مخصصة لنقص مستوى اللاعب. تحميل لعبة جاتا