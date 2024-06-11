“مجانا” متابعة مباراة العراق وفيتنام عبر تردد قناة الرابعة العراقية Al Rabiaa TV على النايل والعرب سات

مع اقتراب موعد مباراة العراق وفيتنام المنتظرة، يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة الرابعة العراقية التي ستبث هذا اللقاء الهام، تعد قناة الرابعة العراقية واحدة من أبرز القنوات التي تنقل المباريات الرياضية والأحداث الهامة في المنطقة، في هذا المقال من موقع البديل، سنقدم لكم تردد قناة الرابعة العراقية وكيفية تنزيله على جهاز الاستقبال لمتابعة مباراة العراق وفيتنام.

تردد قناة الرابعة العراقية

لمتابعة قناة الرابعة العراقية على اليوتيوب اضغط هنــــــــــــا ولمتابعة مباراة العراق وفيتنام على قناة الرابعة العراقية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

تردد القناة الرابعة العراقية

تردد قناة الرابعة العراقية التي يريد معرفتها متابعين الدوري العراقي بسبب دقة البث والتردد كالاتي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12688 27500 4/3 افقي عرب سات 11747 27500 6/5 افقي هوت بيرد 12563 27500 4/3 افقي

كيفية تنزيل تردد قناة الرابعة العراقية

لإضافة تردد قناة الرابعة العراقية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح جهاز الاستقبال الخاص بك واضغط على زر “القائمة” أو “Menu” في جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى خيار “إعدادات القنوات” أو “Channel Settings” ثم اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.

إدخال تردد القناة السابق ذكره.

بعد إدخال المعلومات، اضغط على “بحث” أو “Search”.

سيبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة الجديدة في القائمة لتتمكن من الوصول إليها بسهولة في أي وقت.

بعد إضافة قناة الرابعة العراقية إلى قائمة القنوات، يمكنك متابعة مباراة العراق وفيتنام مباشرة، تميزت قناة الرابعة العراقية بنقلها المباشر للمباريات بجودة عالية وتعليقات تحليلية مميزة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة ومتعة.