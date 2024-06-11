“مجانا” متابعة مباراة العراق وفيتنام عبر تردد قناة الرابعة العراقية Al Rabiaa TV على النايل والعرب سات

samar adel تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“مجانا” متابعة مباراة العراق وفيتنام عبر تردد قناة الرابعة العراقية Al Rabiaa TV على النايل والعرب سات
تردد قناة الرابعة العراقية

مع اقتراب موعد مباراة العراق وفيتنام المنتظرة، يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة الرابعة العراقية التي ستبث هذا اللقاء الهام، تعد قناة الرابعة العراقية واحدة من أبرز القنوات التي تنقل المباريات الرياضية والأحداث الهامة في المنطقة، في هذا المقال من موقع البديل، سنقدم لكم تردد قناة الرابعة العراقية وكيفية تنزيله على جهاز الاستقبال لمتابعة مباراة العراق وفيتنام.

تردد قناة الرابعة العراقية

لمتابعة قناة الرابعة العراقية على اليوتيوب اضغط هنــــــــــــا ولمتابعة مباراة العراق وفيتنام على قناة الرابعة العراقية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

تردد القناة الرابعة العراقية

تردد قناة الرابعة العراقية التي يريد معرفتها متابعين الدوري العراقي بسبب دقة البث والتردد كالاتي:

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأالاستقطاب
نايل سات12688275004/3افقي
عرب سات11747275006/5افقي
هوت بيرد12563275004/3افقي

كيفية تنزيل تردد قناة الرابعة العراقية

لإضافة تردد قناة الرابعة العراقية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • افتح جهاز الاستقبال الخاص بك واضغط على زر “القائمة” أو “Menu” في جهاز التحكم عن بعد.
  • انتقل إلى خيار “إعدادات القنوات” أو “Channel Settings” ثم اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.
  • إدخال تردد القناة السابق ذكره.
  •  بعد إدخال المعلومات، اضغط على “بحث” أو “Search”.
  • سيبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة.
  • بعد انتهاء البحث، احفظ القناة الجديدة في القائمة لتتمكن من الوصول إليها بسهولة في أي وقت.

بعد إضافة قناة الرابعة العراقية إلى قائمة القنوات، يمكنك متابعة مباراة العراق وفيتنام مباشرة، تميزت قناة الرابعة العراقية بنقلها المباشر للمباريات بجودة عالية وتعليقات تحليلية مميزة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة ومتعة.

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معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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