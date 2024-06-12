“شوف نتيجتك قبل اي حد”.. كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 كل المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 أصبح من المواضيع التي تشهد زيادة في البحث مؤخرا، لمعرفة موعد ظهور نتائج الدور الأول في العراق بدأت الامتحانات في شهر يونيو واستمرت لعدة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت يسعى العديد من المواطنين لمعرفة مواعيد الإعلان عن النتائج خصوصا مع اقتراب إعلانها على المنصات الإلكترونية المختلفة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح.

رابط معرفة نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في العراق يمكنكم الاستعلام عنها عبر الإنترنت من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باستخدام الاسم الرباعي ورقم الامتحان يمكنكم بسهولة معرفة نتائج الثالث المتوسط بمجرد إدخال بيانات الطلاب المطلوبة بالتالي، ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل للاستعلام عن هذه النتائج التي لم يعلن عن موعد إصدارها بعد، ولكنها من المتوقع أن تعلن فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات سنوافيكم بالخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

وأدى حوالي 900 ألف طالب امتحاناتهم وتم توزيعهم على 5477 لجنة في مختلف المحافظات بالعراق، حيث أكدت عدة مصادر عراقية ارتفاع نسب النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول قريبا جدا.

قررت وزارة التعليم العراقية تعديل الدرجات الحرجة التي تقع بين 45 و49 إلى 50 درجة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي نهائي لرفع نتائج الطلاب إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق