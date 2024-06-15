اعرف الآن.. موعد نزول معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 وأماكن صرفها

بالتزامن مع صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو مع حلول عيد الأضحى المبارك، تزايدت تساؤلات العديد من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” حول حقيقة تبكير صرف المعاش في السطور التالية نستعرض طريقة الاستعلام عن المعاش إلكترونيا، وموعد استحقاق معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024.

متى يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 سيكون في منتصف كل شهر، وسيتم الصرف من جميع الأماكن المخصصة للدعم النقدي بناء على ذلك، فإن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو سيبدأ في اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي، ولم يصدر حتى الآن أي بيان حكومي يخص تبكير موعد صرف “تكافل وكرامة”.

صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

يتم استحقاق معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يونيو بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال فبراير الماضي، حيث تم إقرار زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصل نسبة الزيادة خلال عام إلى 55% من قيمة المعاش، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار خلال شهر مارس 2024، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024-2025.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لـ شهر يونيو 2024

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختار برنامج تكافل وكرامة.

اكتب اسم المستفيد من معاش تكافل وكرامة بشكل كامل (رباعي).

يحدد المستفيد من برنامج تكافل وكرامة الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه من خلال الموقع أو الخدمة المختصة.

أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

اضغط على كلمة استعلام.

تعرض جميع البيانات المراد الاستعلام عنها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين استلام معاش تكافل وكرامة من عدة أماكن منها: