شغلانة بمكتب ومرتب 11,500 باكو!!.. وظائف خالية اليوم في أكثر من 11 محافظة

يتابع عدد كبير من الشباب وظائف خالية اليوم وذلك للحصول على فرصة مناسبة للعمل في مكان مناسب يتوافق وخبرات الشخص وتطلعاته، لذلك تحرص مبادرة توظيف مصر على توفير عدد من فرص العمل على صفحاتها على فيس بوك بشكل دائم وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وظائف اليوم تابعة لشركة مكارم تيكس، والتي توفر عدد من الوظائف للشباب بمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه مصري

وظائف خالية اليوم

جاءت وظائف خالية اليوم التي قامت مبادرة توظيف مصر بالإعلان عنها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ذلك بالتعاون مع شركة مكارم تيكس والتي طلبت للعمل لديها محاسب تكاليف بمقر الشركة الكائن في أبو رواش بالجيزة، حيث جاءت الشروط المطلوبة للوظائف على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة خريج وحاصل على بكالوريوس تجارة.

أن يمتلك خبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 28 عام.

أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدم جيد

مميزات وحقوق الوظيفة

هناك الكثير من المميزات داخل الوظيفة التي عرضتها شركة مكارم تيكس والتي تناولها من خلال الحديث عن وظائف خالية اليوم، حيث تعد من أبرز المميزات التي تتميز بها الوظيفة ما يلي:

يصل راتب الوظيفة إلى 8 آلاف جنيه مصري بالإضافة إلى العمولات.

عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط.

يحصل الموظف على إجازة أسبوعية.

الشركة يتوفر بها مواصلات تقوم بها بنقل الموظف.

وبذلك تكون الوظيفة مناسبة جدا لعدد من الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط.

التقديم على الوظيفة

يمكن التقديم إلى الوظائف بكل سهولة وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدم على ايميل الشركة مع الحرص على كتابة المسمى الوظيفي داخلها وهو محاسب تكاليف.