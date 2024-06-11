“من هنا”.. رابط التسجيل في منظومة الأغراض الليبية 2024 باستخدام الرقم الوطني

تزايدت عمليات البحث عن منظومة الأغراض الليبية لرغبتهم في معرفة طريقة التسجيل في المنظومة وأهم شروط التسجيل، خاصة بعد إعلان البنك الوطني الليبي عن بدء استقبال حجز العملات الأجنبية، وذلك من أجل تسهيل عملية الشراء بالدولار على المواطنين، وقد أعلن المصرف عن إتاحة رابط إلكتروني للتسجيل يتيح للمستخدمين إدراج المعلومات المطلوبة، لذا تستطيع كافة الجهات المعتمدة الحصول على العملات الأجنبية وفقًا للمعايير الموضوعة.

خطوات التسجيل في منظومة الأغراض الليبية 2024

يتم التسجيل في منظومة الأغراض الليبية الشخصية من خلال اتباع سلسلة من الخطوات التي تكون كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك ليبيا المركزي.

إدراج رقم الهاتف والرقم القومي أيضًا.

إدخال رقم الجواز الخاص بك بشرط يكون ساري.

التحقق من عدم وجود أي روبوت كم أجل إكمال الخطوات.

تحديد خدمة “حجز عملات أجنبية للأفراد”.

قم بتحديد القيمة التي ترغب الحصول عليها من العملة.

اختر خيار “البنك المفضل”.

النقر على أيقونة “تأكيد الحجز”.

شروط الحصول على العملات الأجنبية في ليبيا 2024

قام البنك الليبي بوضع مجموعة من الشروط كم أجل الحصول على العملات الأجنبية، وتلك الشروط تتمثل في النحو التالي:

أن يكون لدى الشخص مبلغ كافي في الحساب الشخصي له في البنك.

ألا يكون هناك بعض المشاكل في الحساب تؤثر على عملية التحويل.

ينبغي تقديم الرقم القومى لإتمام عملية الصرف.

أقل مبلغ مسموح به في الصرف 4000 دولار.

أن يكون لديه إمكانية لشحن القيمة من خلال بطاقة الدفع.

أن يكون لديه مقدرة على إرسال المبلغ إلى حساب آخر، ولكن لا بد أن يكون من نفس البنك.

وهدف تلك المنظومة هي تسهيل الأمور على المواطنين، وأيضا لنشر الشفافية عند الرغبة في الحصول على العملات الأجنبية مع الالتزام التام بالمعايير الموضوعة.