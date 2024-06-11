هتفتح نت حتى لو النور قطع… طريقة تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء (5 حيل ذكية)

بسبب العمل بخطة تخفيف الأحمال في جمهورية مصر العربية تتعرض شبكات الإنترنت إلى الانقطاع لذلك هناك بعض الطرق التي تمكن المواطنين من تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء، وذلك بكل سهولة دون الحاجة إلى استخدام الكهرباء، حيث يعد الإنترنت مهم جدا لبعض الأشخاص، وأيضا طلاب الثانوية العامة الذين يقومون بسماع المراجعات على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء

هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء، حيث يمكن لكافة المواطنين استخدامها بكل سهولة فهي متوفرة في كل المنازل، وتتمثل هذه الطرق في التالي:

طريقة استخدام الباور بانك

من خلال طريقة استخدام الباور بانك يمكن أن يقوم المستخدم بإصدار الراوتر الخاصة به بالطاقة التي يحتاجها بدون كهرباء.

ويتم ذلك من خلال منفذ USB وهو التي تعمل على نقل الطاقة من الباور بانك إلى جهاز الواي فاي.

طريقة البطارية الخارجية الاحتياطية

يمكن بكل سهولة تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء وذلك من خلال استخدام بطارية خارجية احتياطية.

وهناك الكثير من أنواع البطاريات المتوفرة، ومن أبرزها بطارية اللاب توب، حيث يتم توصيل الواي فاي ببطارية اللاب توب، وبذلك يمكنه الحصول على الطاقة اللازمة لمدة تزيد عن 9 ساعات.

حيث يقوم المستخدم بتوصيل سلك الشاحن ببطارية لاب توب مشحون قديم، حيث يعمل الراوتر بعدها بشكل جيد، ويتم الحصول على الإنترنت.

استخدام طريقة USB