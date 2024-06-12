“لبيك اللهم لبيك” استقبل الان تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 واستمتع بأحلي التكبيرات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي نتمنى أن يعيده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، يبحث الكثير من المسلمين عن تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 يعتبر الاستماع إلى تكبيرات العيد وتشغيلها في المنازل وسيلة لإحياء هذه السنة النبوية، حيث تضفي جوا خاصا من البهجة والفرح استعدادا للاحتفال بالعيد.

تكبيرات العيد ليست مجرد شعائر دينية بل هي اتباع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثاب من يؤديها تسمع التكبيرات في البيوت والمساجد، وتعتبر جزءا أساسيا من احتفالات المسلمين بعيد الأضحى حيث تساهم في نقل الشعور بروحانية وفرحة العيد.

‎تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024

هناك العديد من القنوات التي تبث تكبيرات العيد، ويحرص المسلمون على سماعها وترديدها لما لها من تأثير روحي في نشر الفرح والبهجة في النفوس، في ما يلي نعرض لكم ترددات بعض القنوات التي تنقل تكبيرات العيد:

تردد قناة كنوز للقران الكريم

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10728.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

تردد القناة: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الحج للقرآن الكريم

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد القناة :10922.

الجودة:HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:8/7.

ينتظر المسلمون خلال الأيام القادمة رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبناء على ذلك يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، ويمكن للمسلمين متابعة تكبيرات العيد عبر هذه القنوات للاستمتاع بالأجواء الروحانية والاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة يمكن تشغيل هذه القنوات في المنازل والمساجد بما يساهم في إحياء السنة النبوية ونشر السعادة بين أفراد الأسرة والمجتمع.