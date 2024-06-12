وزارة الموارد تخصص رقم حساب المواطن المجاني للاستعلام عن خدمات البرنامج بشكل مباشر

قامت وزارة الموارد البشرية بتخصيص رقم حساب المواطن المجاني لاستقبال الاستفسارات المتعلقة ببرنامج حساب المواطن، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وصول المستفيدين للمعلومات الضرورية وتقديم الحلول المناسبة، كما أن هذه الخطوة تبين جزء من جهود الوزارة في تطوير خدماتها بشكل أكثر كفاءة، وأكثر سهولة بالنسبة للمستفيدين.

رقم حساب المواطن المجاني

يعد برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر من البرامج القائمة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، يهدف البرنامج إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير الاستقرار المالي لهم من خلال تقديم دعم مالي شهري يعتمد على عوامل متعددة مثل الدخل وحجم الأسرة، كما يوفر البرنامج الرقم: 19912 للتواصل المجاني مع البرنامج وذلك لتقديم كافة المساعدات.

دخول حساب المواطن نفاذ

يمكنك الدخول على حساب المواطن من خلال النفاذ الوطني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن. من الصفحة الرئيسية اختر الدخول علن طريق النفاذ الوطني. قم بإدخال بيانات أبشر مثل رقم الهوية ونحوه. اضغط تسجيل الدخول.

سيتم دخولك بذلك على حساب المواطن لتقوم بعد ذلك بتنفيذ الخدمات التي تريدها على الحساب.

خطوات استعلام حساب المواطن

يمكنك التحقيق عن دعم حساب المواطن من خلال موقع البرنامج الإلكتروني باتباع بعض الخطوات التي نبينها في الأسطر التالية:

تسجيل دخولك إلى بوابة حساب المواطن عبر الإنترنت. أدخل اسم المستخدم، وكلمة المرور. يمكنك أيضا التسجيل عبر النفاذ الوطني، كما بينا. بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية، انتقل إلى قائمة الخدمات. اضغط على تفاصيل الحساب.

سيتم عرض المعلومات الخاصة بحالة دعمك وكذلك حالة الاهلية الخاصة بك.