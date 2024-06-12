ظهرت هسة.. خطوات الإستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول عبر نتائجنا

العديد من طلاب المرحلة الإبتدائية يبحثون عن معرفة خطوات الإستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الإبتدائى وذلك عقب الإعلان عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الإبتدائي في محافظة القادسية، ومن المؤكد في الأيام القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن كافة نتائج اعتراضات الإمتحانات المرحلة الإبتدائية الدور الأول في كل محافظات العراق، لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الإستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الإبتدائي.

نتائج اعتراضات الصف السادس الإبتدائي 2024

وزارة التربية والتعليم في العراق أوضحت أن الإعتراض على نتائج الصف السادس الإبتدائي سيكون لمدة 10 أيام من وقت فتح باب التسجيل في التظلمات، حيث يتوجه الطالب مع ولي الأمر إلى المدرسة المقيد بها ويتم تقديم طلب اعتراض، بعد ذلك تقوم لجنة مختصة بالنظر إلى الدفاتر الإمتحانية الخاصة بالطالب ثم يتم تحضير كشوفات نتيجة الإعتراض لكل محافظة، ثم يتم رفعها عبر موقع الوزارة أو موقع نتائجنا ليتمكن الطلاب من الإستعلام عن نتائج الإعتراض، كما أشارت الوزارة أن أعمال الكنترول تتم تحت إشراف من الوزارة لضمان حصول كل طالب وطالبة على درجته كاملة بكل شفافية.

خطوات الإستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإبتدائي العراق

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الإستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإبتدائي بشكل إلكتروني لكافة الطلاب في جميع محافظات العراق بهدف التسهيل والتيسير على الطلاب عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي أو عبر موقع نتائجنا وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: