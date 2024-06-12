موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية كما بينت وزارة التربية

ستعلن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية في الموعد التي ستحدده وزارة التربية العراقية، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق بشكل نهائي، في حين أن الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون هذه النتائج بشغف كبير، حيث تمثل نتائج اختبارات الثالث المتوسط خطوة هامة في مسار التعليم الدراسي، من المتوقع أن تُعلن النتائج عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية، حيث ستكون متاحة للجميع للاطلاع عليها والاطلاع على أداء الطلاب.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

تعلن وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط على موقع وزارة التربية بمجرد اعتماد النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، كما يتم إعلان النتيجة عن موقع نتائجنا المتخصص في عرض نتائج الاختبارات لجميع المراحل الدراسية، حيث يقوم الموقع بعرض النتائج بمجرد ظهورها ويتيح الاستعلام عنها برابط مباشر في عموم المحافظات العراقية.

استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

يمكن استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 من موقع نتائجنا الذي يعمل على تسهيل استعلام جميع الطلاب على نتائجهم بشكل مباشر، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بمجرد صدورها من خلال الموقع باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم يتم التوجه إلى صفحة النتائج بعد ذلك.

اختيار المحافظة التي ينتمي بها الطالب.

يجب النقر على زر “تحميل”.

ثم تتمكن بسهولة من تحميل كشوف النتائج.

بهذه الخطوات يتمكن طلاب الصف الثالث المتوسط من الاستعلام عن نتائجهم مباشرة بعد إعلان وزارة التربية عنها مباشرة، كما يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة.