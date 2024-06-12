تعرف على نتيجتك.. ربط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 في عموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة العراقية نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 منذ فترة بسيطة، تم إعلان النتيجة محافظة بعد الأخرى إلى أن تم الإعلان عن جميع المحافظات العراقية، وأصبح بإمكان طلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا متاح للجميع، حيث تتيح وزارة التربية الاستعلام عن النتيجة بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في عموم المحافظات العراقية.

ربط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

يمكن لجميع الطلاب في الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن نتائج الدور الأول في عموم المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية العراقية، التيى تتيح لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج بمجرد ظهورها، حيث تقوم برفع النتيجة على موقع الوزارة مباشرة بعد الاعلان عنها، كما تتوفر النتائج على موقع نتائجنا برابط مباشر وبشكل مبسط، يستطيع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بصورة سهلة على نحو ما سنبين بالخطوات.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 نتائجنا

يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول في عموم المحافظات العراقية الآن الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا.

بعد فتح الصفحة الرئيسية والتأكد انك لست روبوت، حرك الصفحة لأسفل للوصول للمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

بجوار المحافظة اضغط على كلمة تنزيل.

سيتم تحميل ملفات النتيجة بصيغة pdf.

قم بفتح الملفات على جهازك وافتحها للاستعلم عن اسم الطالب برقم امتحان الطالب.

بهذا تكون قمت بالاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024.