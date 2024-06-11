results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم في العراق عبر رابط موقع نتائجنا

يتساءل العديد من مواطني العراق عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في مختلف الإدارات التعليمية بالعراق، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم قريباً عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال التصحيح وتدقيق الدرجات، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن هذه النتائج من خلال موقع “نتائجنا”حيث يوفر الموقع الرسمي للوزارة رابطًا مباشرًا للوصول إلى النتائج فور صدورها، مما يسهل على الجميع الاطلاع على الدرجات بأسرع وقت ممكن.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

حتى وقتنا الحالي لم تعلن وزارة التربية العراقية عن موعد محدد لإعلان نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وبالرغم من ذلك من المتوقع أن تصدر الوزارة بيانًا حول هذا الشأن خلال الأسبوع المقبل، والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أداء الاختبارات رسميًا في جميع المحافظات يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وبدأت أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب، وهذه العمليات تستغرق بعض الوقت لضمان الدقة والعدالة في توزيع الدرجات، ومن المعروف أنه بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، ستقوم الوزارة بإعلان النتائج، وستكون متاحة عبر موقع “نتائجنا” لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

من المقرر أن يتاح لجميع طلاب هذه المرحلة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائجهم:

قم أولاً بالولوج إلى الرابط الرسمي موقع نتائجنا.

اختر نتائج الصف الثالث المتوسط 2024، الدور الأول.

اختر المحافظة التي تتبع لها.

أدخل الاسم والرقم الامتحاني الخاص بك.

انقر على تبويب “عرض”.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة سوف تتمكن من الحصول على النتيجة بمجرد ظهورها.