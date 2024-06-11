“ضـــد الحظــــر” تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد WhatsApp Gold أخـر إصـدار.. واتساب جولد في ثوبة الجديد🔥

أعلن المطورين لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold عن وجود تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد الذي أضاف العديد من المميزات إلى التطبيق، وذلك حيث يعتبر هذا التطبيق هو الأكثر تحميلاً خلال السنوات الأخيرة لما فيه من ميزات غير موجودة في التطبيق الأصلي، ولذلك فالجميع يبحث بشكل مكثف عن طريقة تحميل ذلك التحديث الجديد من التطبيق لسهولة الاستخدام والتعرف على المميزات التي تم الإعلان عنها والاستفادة منها، نوفر لكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة أبرز الميزات الجديدة وطريقة تحميلها بسهولة.

تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد

نسرد إليكم الآن بالتفصيل تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد الذي تم إضافة فيه العديد من المميزات والتي من بينها:-

أولى الميزات هي جدولة إرسال الرسائل، حيث يتيح هذا التطبيق اختيار الوقت الذي يناسبك لإرسال الرسائل لجهات الاتصال التي تريدها.

إمكانية الرد التلقائي على الرسالة، حيث يمكنك تحديد رسالة يتم إرسالها تلقائيًا حتى ولم يكن الإنترنت متصل.

يتيح التطبيق إمكانية تحميل الحالات التي تزيد عن 30 ثانية وذلك عن طريق أداة داخل التطبيق تقسم الفيديو.

كما يمكن أيضاً تحميل حالات واتساب من أي صديق بضغطة واحدة.

يمكنك تعيين كلمة سر على التطبيق فلا أحد يمكنه الدخول إلى التطبيق إلا بهذه الكلمة.

يمكن من خلال هذا التحديث الجديد إخفاء المحادثات التي تريدها وذلك من خلال إنشاء كلمة سر للمحادثة.

يوجد بالتطبيق العديد من السيمات والواجهات المختلفة التي يمكنك الاختيار فيما بينها وكذلك يوجد العديد من الملصقات والخط.

يتيح هذا التحديث إمكانية استخدام من حساب وحتى 3 حسابات على الجهاز نفسه.

وأخيراً قام هذا التحديث بحل جميع مشكلات النسخ السابقة من التطبيق.

أما عن عيوب ذلك التطبيق أنه غير رسمي ولا يوجد على المتاجر الرسمية، وأنه يعرض خصوصية المستخدم وأمانة للخطر في حال الاستخدام الخاطئ.

طريقة تنزيل واتساب الذهبي 2024 الجديد

يمكنك تحميل تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد بأخر اصدار من خلال هذه الخطوات:-