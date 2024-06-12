استعلم الان من بوابة نظام نور برقم الهوية فقط.. ظهرت الان نتائج الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث 1445

تلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الأسئلة والاستفسارات حول موعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1445هـ، وذلك بالتزامن مع اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بمعرفة نتائج الامتحانات التي تنتهي يوم 4 ذو الحجة وفقا للتقويم الدراسي للعام الجاري 1445هـ الذي حددته الوزارة في وقت سابق.

نظام نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث

أفادت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات التعليمية المتنوعة والحصول على نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الثالث عبر منصة نور التعليمية دون بذل أي جهد وتوفيرا للوقت، وتأتي هذه المبادرة من الوزارة بهدف تعزيز مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

نتائج الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث 1445

من المتوقع أن تعلن نتائج الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات في المدارس السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات المحددة، وتنتهي الجهات التعليمية المختصة من عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات وتسجيل وتجميع درجات الطلاب التي تبدأ فور انتهاء الطلاب من الامتحانات.

نشرت وزارة التعليم السعودية الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة نظام نور والذي يمكن من خلالها للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج، وجاء الرابط كما هو موضح في ذلك الرابط بوابة نور التعليمية الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث 1445

أشارت وزارة التعليم السعودية إلى كيفية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث عبر نظام نور وذلك باتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تتمثل فيما يلي: