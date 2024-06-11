“استعلم فور اعتمادها”.. نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية natija.moel.ly في جميع المحافظات

تصدرت نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن أعلنت

وزارة التربية والتعليم الليبية أنها ستصدر قريبًا، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع “منظمة الامتحانات الليبية”، الذي يعتبر المصدر الرسمي للاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا.، وذلك فور الانتهاء من عمليات تصحيح الاختبارات والمراجعة النهائية، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد.

نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات تصحيح الاختبارات لا تزال جارية، وستليها مراحل المراجعة والرصد، و بعد الانتهاء من هذه المراحل، سيتم رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024، وسيتم الإعلان عن النتائج فور إعلان وزير التعليم، السيد الدكتور موسى، وكما سيتم الإعلان أولاً عن أسماء الطلاب المتفوقين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تكريمهم تقديرًا لجهودهم، وقد أكد وزير التربية والتعليم الليبي على الدور الكبير الذي قام به المعلمون والمعلمات، والإداريون، وجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، الذين بذلوا جهودًا عظيمة لتوفير الراحة والدعم للطلاب طوال العام الدراسي 2023/2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 عبر مؤتمر صحفي يتم عقده في مركز الامتحانات الوطني بقرقاش، وخلال هذا المؤتمر، سيقوم وزير التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الدور الأول المعتمدة، ولذلك، ينصح الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا باتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للوزارة: