“اضبط ساعتك” موعد مباراه العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2023/2024

موعد مباراه العراق وفيتنام
مع كثرة التساؤلات المنتشرة بين جمهور الكرة في العراق عن موعد مباراه العراق وفيتنام نوضح أنها ستنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 11 من يونيو وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والرياض والعاشرة بتوقيت العراق، وهي ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم العراق واندونيسيا وفيتنام والفلبين، ويتصدر منتخب العراق مجموعته في التصفيات برصيد 15 نقطة من خلال الفوز في خمس مباريات ليتحصل على العلامة الكاملة، وفي حالة فوز منتخب العراق بهذه المباراة سيضمن التأهل الرسمي والمشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
القنوات الناقلة مباراه العراق وفيتنام
مباراة العراق وفيتنام التي ستقام اليوم على ملعب البصرة بالعراق في إطار تصفيات كأس العالم ستنقل على قناة الرياضية العراقية المفتوحة والقناة الرابعة العراقية، بالإضافة الى قناة بي ان سبورت التي تملك الحق الحصري لبث مباريات التصفيات لدول افريقيا والشرق الاوسط، ومن المنتظر أن يشاهد الملايين من داخل العراق وخارجها هذه المباراة، ولمتابعة المباراة على القناة العراقية المفتوحة سنستعرض لكم فيما يلي تردد القناة واعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12563
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6