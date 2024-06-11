“اضبط ساعتك” موعد مباراه العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2023/2024

موعد مباراه العراق وفيتنام

مع كثرة التساؤلات المنتشرة بين جمهور الكرة في العراق عن موعد مباراه العراق وفيتنام نوضح أنها ستنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 11 من يونيو وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والرياض والعاشرة بتوقيت العراق، وهي ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم العراق واندونيسيا وفيتنام والفلبين، ويتصدر منتخب العراق مجموعته في التصفيات برصيد 15 نقطة من خلال الفوز في خمس مباريات ليتحصل على العلامة الكاملة، وفي حالة فوز منتخب العراق بهذه المباراة سيضمن التأهل الرسمي والمشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة.