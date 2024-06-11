سلي طفلك بأجمل برامج مفيدة وحمل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد على جهاز الاستقبال

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التي تستهدف الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى تربوي ترفيهي يهدف إلى تعليم الأطفال بشكل ممتع ومسلي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، بما في ذلك الرسوم المتحركة، الأغاني الشعبية، والبرامج التعليمية التفاعلية، من خلال برامجها المتميزة، تعمل قناة طيور الجنة على تعزيز قيم مثل المحبة، الصدق، والتعاون بين الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات

كما يتوفر تردد قناة طيور الجنة على العرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة الجديد

في الآونة الأخيرة، تمكنت قناة طيور الجنة للأطفال من جذب انتباه الأطفال الصغيرة والكبيرة على حد سواء بمحتواها الثري والترفيهي المميز، تتميز قناة طيور الجنة بأنها ليست مجرد قناة ترفيهية، بل تعتبر أيضًا منصة تعليمية رائدة تقدم محتوى تثقيفي وتعليمي ممتع ومفيد للأطفال، تقدم القناة مجموعة متنوعة وشيقة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعلها وجهة مفضلة للأسر لتربية أطفالهم بشكل صحيح ومسل.

تسعى قناة طيور الجنة إلى غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال من خلال مواضيعها المحببة التي تشجع على المحبة والتسامح والإبداع وغيرها من الأمور التي تبني شخصية متكاملة.