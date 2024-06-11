“ارتفعت أم انخفضت؟؟”.. اسعار الاضاحي في السعودية 2024 وكم سعر الهدي في الحج

شهدت اسعار الاضاحي في السعودية 2024 ارتفاعا ملحوظا خلال هذا العام حيث إنه لم يفصلنا إلا أيام معدودة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك ومعه مناسك الحج وذبح الأضاحي، وهي من السنن التي يستحب القيام بها اقتداءً بأبينا إبراهيم عليه السلام. يوم العيد يشهد ذبح الأضاحي حيث يقوم المسلمون بتنفيذ هذه السنة العظيمة بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويبحث الكثير من المسلمين في المملكة العربية السعودية عن أسعار الأضاحي وأماكن شرائها، وفيما يلي سوف نقدم لكم قائمة بأسعار الأضاحي المعلنة لعام 2024/1445 عبر السطور القادمة.

اسعار الاضاحي في السعودية 2024

تتفاوت اسعار الاضاحي في السعودية 2024 بناءً على حجم ونوع الحيوان، وقد شهدت الأسعار ارتفاعاً خلال هذا العام 1445 مقارنة بالعام الماضي، إليكم بعض الأسعار للأضاحي في السعودية لعام 2024:

العجول والأبقار المهجنة تتراوح سعرها ما بين 3800 و 4200 ريال سعودي.

وأما الإبل تبدأ من 3400 ريال وتصل إلى 6000 ريال سعودي.

وبينما الخراف الأسترالية تكون بداية من 1200 ريال سعودي.

يصل سعر العجول الألمانية من 4000 و 5500 ريال سعودي.

الخراف الرومانية تصل إلى نحو 1080 ريال سعودي.

وبينما الخراف النعيمي تبلغ حوالي 1490 ريال سعودي.

وأما الخراف السواكني يصل سعره إلى نحو 1150 ريال سعودي.

وأما الماعز يبدأ سعره من 855 ريال سعودي.

وبينما الحمل الصغير يصل إلى نحو 1200 ريال سعودي.

كم سعر الهدي في الحج 2024

شهدت الأسعار ارتفاعًا نظرًا للظروف الاقتصادية، حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي في السعودية على النحو التالي:

وصل سعر الهدي المتوسط حوالي 1080 ريال سعودي.

وأما سعر الحمل الصغيريصل نحو 1200 ريال سعودي.

وبينما سعر الهدي الكبير يتراوح ما بين 1700 و 2000 ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن العالم الاسلامي يحتفل بقدوم عيد الاضحى يوم الاحد القادم وفقا لما اثبتته الرؤية الشرعية.