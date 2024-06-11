«استثمر الآن بعائد 30%» أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم في مصر متاحة بجميع الفروع

ازداد البحث في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 في مصر، حيث تعد الشهادات البنكية التي تطرحها البنوك هي إحدى طرق حفظ الأموال وادخارها وفقاً للمدة المتفق عليها بين العميل والبنك، ولقد تم الإعلان مؤخراً عن نية البنك الأهلي في خفض نسبة العائد السنوي، والتي تبلغ حوالي 27%، بالإضافة إلى إمكانية استخراج بطاقات ائتمانية والاقتراض بضمان تلك الشهادات، كما أنه لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر وإلا سيتم الخصم منها.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم في مصر

أعلنت الجهات المعنية أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم في مصر الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، فلقد حرصت الإدارة على توفير شهادات بصورة مستمرة بفوائد مرتفعة، حيث تم طرح الشهادات بعائد متناقض لمدة تصل لـ 3 سنوات للأولى، ويتناقض العائد بنحو 25%، ومن المؤكد أن يتم صرف تلك الفوائد بنهاية العام بشكل دوري، كما يبلغ الحد الأدنى للشهادات نحو 500 جنيه مصري، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستثمار لمدة 3 سنوات بعائد 13% نحو 2500 جنيه، وفيما يلي أشهر الشهادات البنكية المتوفرة الآن:

الشهادة البلاتينية السنوية : يبلغ الحد الأدنى للاشتراك فيها نحو 1000 جنيه، ويصل العائد السنوي نحو 23.5% شهرياً و27% سنوياً، وذلك لمدة عام واحد.

شهادة بلاتينية ذات العائد المتغير : يبلغ الحد الأدنى لها نحو 1000 جنيه بينما تصل مدة الاستثمار إلى 3 سنوات، وعلى أن يتم الصرف شهرياً والعائد 21.5%.

شهادة خماسية بعائد شهري : أيضاً يصل الحد الأدنى لها نحو 1000 جنيه، وتبلغ مدة الاشتراك فيها نحو 5 سنوات وبعائد شهري 14.25%.

طريقة شراء الشهادات من البنك الأهلي المصري

هناك أكثر من طريقة مضمونة يتم من خلالها شراء الشهادات، حيث أكد البنك الأهلي أن كافة الشهادات متاحة بجميع الفروع، وعلى العملاء الراغبين في الانتفاع منها إجراء ذلك: