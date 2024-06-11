بملعقة نشا تخلصي من الشعر الزائد بالجسم للأبد وحافظي على نعومة بشرتك قبل العيد

الشعر الزائد من أكبر المشاكل المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات ويصعب التخلص منها مما يوثر على جمال وأنوثة المرأة، حيث يعمل النشا على إزالة الشعر الزائد نهائيًا من الجسم، ويجعل ملمس البشرة ناعم كبشرة الأطفال، كما يعمل على تفتيح منطقة العانة وتحت الإبط، ويرطب البشرة ويحميها من التشققات، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل خلطة النشا لإزالة الشعر للأبد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل خلطة النشا لإزالة الشعر الزائد

تحتوي الخلطة على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة التخلص من الشعر الزائد من الوجه والجسم وهي كما يلي: –

نضع جميع المقادير في وعاء صغير الحجم، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بشطف المناطقة المراد إزالة الشعر منها بالماء الفاتر، ثم نجففها تمامًا من الماء. بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على المناطق بالتساوي ونتركه حتى يجف. نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل المكونات. نقوم بإحضار قطعة قماش ونمررها على الجسم في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من بقايا الشعيرات الصغيرة تمامًا. نكرر نفس الطريقة مرة كل أسبوع حتى نحصل على جسم ناعم كالحرير.

فوائد النشا للبشرة

يعمل النشا على إزالة الشعر الزائد للأبد ويجعل البشرة ناعمة كالحرير، ويساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، كما يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف بفضل احتوائه على بعض العناصر الهامة التي تحمي الجسم من الجفاف، ويعمل على إزالة خلايا البشرة الميتة مما يزيد من نضارة ونعومة البشرة.