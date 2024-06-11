“بفرصة واحدة هتبقى مليونير”.. خطوات التسجيل في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية وشروط الاشتراك 2024

تعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات الموجودة في الوطن العربي، وحصولك على المسابقة يجعلك مليونير، وذلك بسبب تقديم جوائز مادية ضخمة بشكل شهري، وتكون المسابقة أمامك على التلفاز أو من خلال الإنترنت، لذلك نجد عدد كبير من الأشخاص حول الوطن العربي يشتركون بها على أمل الفوز وتحقيق أحلامهم التي لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير مبالغ ضخمة، وقد قامت بتأسيس المسابقة مجموعة من المؤسسات الخيرية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يحاول عدد كبير من المواطنين العرب الاشتراك في المسابقة من أجل تغيير حياتهم للأفضل، لذلك إذا كنت ترغب في الاشتراك لا بد من السير على الخطوات التالية:

في البداية لا بد من البحث عن الرقم المخصص للدولة التي توجد بها.

أذهب إلى تطبيق الرسائل الموجود على هاتفك وقم بإرسال الرقم.

أدخل كلمة حلم بالعربي أو dream.

وبهذه الخطوات تكون قد قمت بالتسجيل في البرنامج.

بعد ذلك ستجد رسالة بها سؤال على رقم هاتفك قم بالإجابة على السؤال وإرساله على الرقم التابع لبلدك.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2024

قبل التفكير في الاشتراك في المسابقة لا بد أن تتأكد أن الشروط المعلنة من قبل المسابقة متوفرة لديك أم لا، وهذه هي الشروط: