“بفرصة واحدة هتبقى مليونير”.. خطوات التسجيل في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية وشروط الاشتراك 2024

تعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات الموجودة في الوطن العربي، وحصولك على المسابقة يجعلك مليونير، وذلك بسبب تقديم جوائز مادية ضخمة بشكل شهري، وتكون المسابقة أمامك على التلفاز أو من خلال الإنترنت، لذلك نجد عدد كبير من الأشخاص حول الوطن العربي يشتركون بها على أمل الفوز وتحقيق أحلامهم التي لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير مبالغ ضخمة، وقد قامت بتأسيس المسابقة مجموعة من المؤسسات الخيرية.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يحاول عدد كبير من المواطنين العرب الاشتراك في المسابقة من أجل تغيير حياتهم للأفضل، لذلك إذا كنت ترغب في الاشتراك لا بد من السير على الخطوات التالية:
- في البداية لا بد من البحث عن الرقم المخصص للدولة التي توجد بها.
- أذهب إلى تطبيق الرسائل الموجود على هاتفك وقم بإرسال الرقم.
- أدخل كلمة حلم بالعربي أو dream.
- وبهذه الخطوات تكون قد قمت بالتسجيل في البرنامج.
- بعد ذلك ستجد رسالة بها سؤال على رقم هاتفك قم بالإجابة على السؤال وإرساله على الرقم التابع لبلدك.
شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2024
قبل التفكير في الاشتراك في المسابقة لا بد أن تتأكد أن الشروط المعلنة من قبل المسابقة متوفرة لديك أم لا، وهذه هي الشروط:
- شرط أساسي أن يكون الشخص المشترك موجودة داخل الدول العربية.
- لا يقل عمر المشترك عن 18 عام
- عند الاشتراك لا بد من إرسال الرسالة عبر الرقم التابع لبلده.
- ألا يكون الشخص المشترك في المسابقة لديه أقارب يعملون في القناة أو في البرنامج، وذلك من أجل ضمان العدل والشفافية، والبعد عن أي إتهام قد يوجه إلى القائمين على القناة بإعطاء الجائزة لمشترك لديه أقارب يعملون في القناة.
- أن يقوم بإرسال الرسائل من أجل زيادة فرص حصوله على الجائزة.