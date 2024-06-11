ادخل شوف عليك كام!! غرامات المرور في العراق الرقم الالماني (ادفع غرامتك من هنا)

أصبح الاستعلام عن غرامات المرور في العراق من أسهل ما يكون وذلك بعد أن قامت الحكومة العراقية بكتابة رابط إلكتروني يمكن الولوج إليه والاستعلام بكل سهولة عن مخالفات المرور التي تم تسجيلها على السيارة أو السائق، كما اتاحت إمكانية دفع الغرامة بشكل إلكتروني أيضا، وهي بلاشك خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطن وتوفير الكثير من الجهد والوقت عليه.

غرامات المرور في العراق

يمكن لأي مواطن عراقي أن يقوم بالاستعلام عن غرامات المرور في العراق، وذلك بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي اتاحته الحكومة العراقية واتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة أور الإلكترونية وتسجيل الدخول إلى البوابة.

كتابة رقم السيارة في المكان المخصص.

بعدها يتم الضغط على كلمة استعلام.

بعدها تظهر على الشاشة جميع المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة أو السائق، وهي تحتوي على كافة التفاصيل.

سداد الغرامة المرورية

كما أتاحت الحكومة العراقية معرفة غرامات المرور في العراق إلكترونيا، أتاحت أيضا إمكانية دفع الغرامة وسددها إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى بوابة أور الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة مرور.

بعدها يتم كتابة رقم السيارة.

ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

كما يتم إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع والضغط عليها.

بعدها يتم الضغط على تأكيد عامل الحجز، وبعدها يتم الاحتفاظ بالبيانات.

يقوم الموقع بعدها بتحويل المواطن إلى صفحة سداد الغرامة.

يجب على المواطن أن يقوم باختيار الطريقة التي تناسبه لسداد الغرامة.

قيمة غرامات المرور في العراق