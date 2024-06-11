واتساب بضغطة زر اخترق هاتفك!.. WhatsApp يحذر من خطأ شائع لإختراق جميع بياناتك

واجهة بعض المستخدمين في الفترة الأخيرة، بعض عمليات النصب والاحتيال بمختلف أشكالها، وكان أشهرها تطبيق واتساب الذي أخذ ضجة كبيرة وأثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الشكاوي المتعددة التي سببها التطبيق لمستخدميه، مما يُحاول المحتالون اللجوء إلى أحد الطرق الشائعة التي يقع ضحيتها المستخدمين، ويقوم بذلك بإختراق حساباتهم، وعليه فإن خبراء الأمن السيبراني حذر من كل هذه العمليات.

اختراق تطبيق واتساب وسرقة البيانات

وأوضح الخبراء، أن عملية الإحتيال والنصب التي تتم من خلال تطبيق واتساب، تبدأ بتلقي المستخدم رسال نصية، بها بعض الرموز الخاصة بالتحقق وهي في العادة مكونة من 6 أرقام متتالية أو تكون مختلفة، بعد أن تصل هذه الأكواد إلى المحتال يسهل عليه عملية الإختراق إلى هاتفك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى سرقة بياناتك بكل سهولة، عبر المراسلة على التطبيق ذاته، ومن الممكن سرقة الصور والملفات المهمة الخاصة بك، والقيام بإبتزازك بها.

التواصل معك عن طريق واتساب

وفي بعض الطرق الشائعة، يقوم المحتالون بالتواصل معك على هيئة أنهم خاضعين إلى شركة الإتصال ويريدون منك بعض الأكواد التي تصل في رسالة نصية على تطبيق واتساب، والبعض الأخر يتواصل معك على أنه صديق مقرب لك، وبالتالي سيتمكن من اختراق هاتفك كذلك بكل سهولة، وعليه وجب التنبيه وأخذ الحذر التام بعدم مشاركة أي تفاصيل أو رسائل غير مرغوب فيها مع أي شخص، حتى لا يؤدي ذلك إلى اختراق الهاتف وسرقة البيانات.