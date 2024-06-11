بسرعة epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 موقع وزارة التربية بيفرح الطلاب

مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة التي تمت على كافة أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول، بدأت وزارة التربية العراقية في الوقت الحالي تتجهز بشكل كبير حول رفع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط على موقعها الرسمي، مما تدخل الفرحة والسرور على جميع الطلاب في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى فتح باب الإعتراضات بعد الإنتهاء من رفع النتائج والتعرف على الدرجات المتحصل عليها الطلاب في النهاية.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول

بكل سهولة يمكنك الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، والعمل على تنزيلها ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية، والعمل على اتباع الخطوات والتعليمات التي توفرها الوزارة، لكي تتمكن في نهاية الأمر من استخراج الكشوفات والتعرف على الدرجات دون الذهاب إلى مقر المدرسة أو المديرية التابع لها.

تقديم اعتراض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وتقوم وزارة التربية العراقية، بفتح باب اعتراضات على جميع نتائج الثالث متوسط الدور الأول، بعد رفع النتائج على موقعها الرسمي مباشرة، لسهولة العمل على تقديم طلب اعتراض والعمل على مراجعة المادة الراغب في تحسينها، بمراجعتها مرة أخرى من قبل وزارة التربية العراقية، والعمل على إعادة رفع الكشوفات مرة أخرى، بحيث يتمكن الطالب من البحث عن النتائج والتعرف على الدرجات من جديد، ويكون ذلك وفقًا لرسوم معينة تُحددها الوزارة.