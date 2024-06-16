“ظهرت الآن”.. نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية السورية بالاسم ورقم الجلوس

أفصحت وزارة التربية عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 والتي من المتوقع أن تصدر في الأيام المقبلة بعد إتمام تصحيح اختبارات نهاية السنة لهذا الصف ومصادقتها من قبل الوزارة ينهي الطلاب هذه الاختبارات في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 وفي هذا المقال سنبيّن كيفية الاطلاع على هذه النتائج عبر الإنترنت.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

أصدرت وزارة التربية السورية مؤخرا بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني توضح فيه موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد فترة قصيرة من انتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024 وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري وستكون النتائج متاحة على الموقع الرسمي للوزارة حيث يمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم الاكتتاب واسم الطالب يعد النجاح في هذا الصف مرحلة مهمة تمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانوية ومن ثم إلى الجامعة في حال حصل الطالب على درجات ممتازة.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية السورية في بيان رسمي أن نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة وذلك بعد انتهاء امتحانات نهاية العام في 12 يونيو 2024 وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات بدأت في 27 مايو الماضي ويمكن الاطلاع على النتائج إلكترونيا عبر موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية: