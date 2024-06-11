“spa.gov.iq/umbrella“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي MAZALATY 

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لازال الكثير من المتقدمين للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية ينتظرون معرفة هل تم قبولهم للحصول على المنحة وهل ستكون أسمائهم ضمن اسماء المشمولين ام لا، وتختار وزارة الشؤون الاجتماعية المستفيدين حسب حالتهم المادية والاجتماعية ومدى انطباق شروط الاستحقاق عليهم، وقد أطلقت الحكومة هذا البرنامج لدعم الفقراء ومحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط الحصول عليها.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية خدمة الكترونية تمكن المتقدم للحصول على الدعم من معرفة هل سيستفيد من المنحة وسيحصل على وجبة الرعاية أم لا، وبذلك سيستعلم أي مواطن عن موقفه من مكانه ومن خلال اتباع خطوات بسيطة دون استهلاك وقت وجهد في الذهاب الى مكاتب الحكومة للاستفسار، وقد اختارت الوزارة بالفعل اسماء المستحقين للوجبة الأخيرة من بين عشرات الآلاف من المتقدمين وللاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية محافظة نينوي اتبع الخطوات التالية :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية اختر خدمة “الاستعلام عن اسماء المشمولين”.
- حدد المحافظة التي تتبعها “نينوي” ثم اختر رقم الوجبة التي تستعلم عنها.
- سيطلب منك ادخال بعض البيانات والمعلومات الشخصية.
- بعد استيفاء المطلوب والتحقق من صحة ما أدخلته من بيانات اضغط على “استعلام”.
شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية
للاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية ينبغي ان تنطبق عليك الشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل العراق.
- أن يكون من ذوي الدخل المحدود ويحتاج بالفعل الى الدعم.
- ألا يكون لديه أملاك خاصة ذات قيمة.