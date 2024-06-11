“spa.gov.iq/umbrella“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق مظلتي MAZALATY 

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية خدمة الكترونية تمكن المتقدم للحصول على الدعم من معرفة هل سيستفيد من المنحة وسيحصل على وجبة الرعاية أم لا، وبذلك سيستعلم أي مواطن عن موقفه من مكانه ومن خلال اتباع خطوات بسيطة دون استهلاك وقت وجهد في الذهاب الى مكاتب الحكومة للاستفسار، وقد اختارت الوزارة بالفعل اسماء المستحقين للوجبة الأخيرة من بين عشرات الآلاف من المتقدمين وللاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية محافظة نينوي اتبع الخطوات التالية :

الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخدمات الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية اختر خدمة “الاستعلام عن اسماء المشمولين”.

حدد المحافظة التي تتبعها “نينوي” ثم اختر رقم الوجبة التي تستعلم عنها.

سيطلب منك ادخال بعض البيانات والمعلومات الشخصية.

بعد استيفاء المطلوب والتحقق من صحة ما أدخلته من بيانات اضغط على “استعلام”.