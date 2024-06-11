نزّل الآن تردد قناة الرابعة العراقية Al Rabiaa الجديد وتابع مباريات تصفيات كأس اسيا 2024

ننشر إليكم الآن تردد قناة الرابعة العراقية عبر جميع الأقمار وذلك من أجل متابعة مباراة اليوم العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم، حيث يستعد المنتخب العراقي لمواجهة جبارة بين العراق وفيتنام في إطار تصفيات كأس العالم 2026 حيث أن المباراة تقام يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب المدينة الرياضية (ملعب جذع النخلة) في البصرة، كما تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصهما في التأهل إلى النهائيات، وإليكم الآن الترددات الصحيحة والتي من خلالها يمكنك وبسهولة الحصول على القناة بأعلى جودة، القناة مجانية بالكامل يمكنك تنزيلها على جهازك بسهولة.

تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الجودة (HD)

تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية الجودة (HD)

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة

أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب العراق ضد منتخب فيتنام

حراسة المرمى: فهد طالب وأحمد باسل وجلال حسن.

خط الدفاع: أحمد العبادي وميرخاس دوسكي وعلى عدنان وحسين على.

خط الوسط: اكام هاشم وأحمد علي وإبراهيم بايش وزيدان إقبال ومنتظر ماجد.

خط الهجوم: أيمن حسين وعلي الحمادي وأيمن حسين.

تشكيلة منتخب فيتنام المتوقعة

وقد جاء التشكيل المتوقع فيتنام ضد المنتخب العراقي وقد جاء كالتالي :-