“استعلم عن نتيـــجتك هسّـــه results.mlazemna“ نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا في محافظات العراق

نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا، بعد تزايد البحث في الفترة الاخيرة عن نتائج مرحلة الثالث متوسط والتي انتهى الطلاب من أداء امتحاناتها مؤخرا، أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور النتائج والتي من المقرر أن تنزل على المواقع المتخصصة خلال الشهر الجاري وذلك فور الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات ورصد الدرجات ومراجعتها ثم اعتمادها من وزير التربية، وللتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على النتيجة عبر موقعها الرسمي أو موقع نتائجنا الالكتروني، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن النتيجة على موقع نتائجنا.

نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا في محافظات العراق من المنتظر أن تنزل نتائج الثالث متوسط على موقع نتائجنا الالكتروني المتخصص في عرض نتائج المراحل الدراسية المختلفة بكافة المحافظات العراقية وذلك لتخفيف الضغط على موقع وزارة التربية ولتيسير الأمر على الطلاب الذين لم يعودوا بحاجة لانتظار ظهور النتائج بالمدارس للذهاب والاستفسار عنها بل يمكنهم حاليا بخطوات بسيطة وخلال دقائق معدودة معرفة نتيجتهم بالتفصيل في كافة المواد الدراسية، وسيتم تنزيل النتيجة على موقع نتائجنا بمجرد انتهاء عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات واعلان الوزارة عن ظهور النتائج. نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول يمكنكم ذلك بسهولة من خلال موقع نتائجنا عبر اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني بالضغط على هذا الرابط.

من قسم النتائج حدد المرحلة التي تريد الاستعلام عنها وهي “الثالث متوسط” الدور الاول.

اختر المحافظة التابع لها الطالب، ثم ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام.

سيكون على الطالب كتابة اسمه ورقم جلوسه في الخانات المخصصة بدقة.

بالأخير يضغط على “عرض النتيجة” لتظهر امامه نتيجته بشكل مفصل.