هل أول أيام العيد حزين على المصريين؟.. توقعات ليلى عبداللطيف لـ عمرو دياب وحقيقة توقعها موت الفنان عادل إمام

أثارت ليلى عبداللطيف خلال الساعات الماضية جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقعها لـ عمرو دياب قبل صفعه للمعجب بالقلم، حيث أثار الفنان المصري عمرو دياب جدل واسع أثناء حفل زفاف، حيث ظهر وهو يصفع شاب من معجبيه على وجه بالقلم، وذلك لأن الشاب كان يرغب في التقاط صورة تذكارية معه.

توقعات ليلى عبداللطيف للفنان عمرو دياب

توقعت ليلى عبداللطيف في لقاء سابق مع الإعلامي نيشان “أن الفنان عمرو دياب سيحدث معه مشهد غير مألوف بالنسبة له على المسرح أثناء حفل خاص، وهذا المشهد سيتم تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مختلفة عكس ما يعرف عن الفنان عمرو دياب، مما يؤدي إلى أخذ الجمهور انطباع سيء عن الفنان.

توقعات ليلي لطفي وفاة الفنان عادل إمام

بعد انتشار بعض الأقاويل بشأن وفاة الفنان عادل إمام، بدأ العديد من محبي الفنان يبحثون عن توقعات ليلى، وذلك لأنها توقعت أن خلال الفترة القادمة سيقوم عدد كبير من الفنانين باعتزال التمثيل، من بينهم نجوم كبار وصغار لهم شهرة واسعة، وبالفعل قد حدث وأعلن رامي إمام اعتزال والده عادل إمام الفن، بالتالي تكون قد توقعت الجزء الأول من النبوءة.

توقعات ليلى عبداللطيف لمصر

من خلال محادثة هاتفية في برنامج عمرو أديب “توقعت العرافة ليلى أن الأزمة التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة هي مرحلة انتقالية، كما تنبأت بأن أسعار السلع ستنخفض كثيرًا، وأضافت أن المناطق الحدودية ستشهد عدد كبير من الأحداث، وتوقعت أيضًا أن الحكومة المصرية ستحقق نجاحات داخلية وخارجية.

وبشأن توقعها أن أول أيام عيد الأضحى سيكون حزين على المصريين، قامت بنفي هذا الكلام، وآخر توقعاتها أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستستمر مع انكشاف العديد من الفضائح والرشاوي.